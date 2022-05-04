Зеленская – странам Запада: дайте Украине оружие! Детское питание и подгузники не нужны, если дети умрут

Жена президента Украины Елена Зеленская призвала страны Запада предоставить нашей стране больше оружия, потому что детское питание и подгузники не понадобятся, если все дети погибнут от российских оккупантов. По ее словам, Украина очень благодарна за гуманитарную помощь, однако сейчас больше нуждается именно в вооружении.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь, за приют наших людей. Очень благодарны. Однако следует понимать, что детское питание будет ненужным, если дети умрут", – сказала Зеленская в интервью Good Morning Britain.

Первая леди отметила, что пеленки очень уместны, когда мамы могут их менять своим детям, не прячась в подвалах от обстрелов.

"Нам нужно оружие. Да, мамам, детям и пожилым людям в Украине нужно оружие – которое возьмут их защитники, которое отгонит врага от границ Европы. Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику", – подчеркнула Зеленская.

Видео дня

Она также обратилась к правительствам стран Запада, чтобы те не останавливались и ускоряли темпы обеспечения Украины тяжелым вооружением.

"Мы особенно благодарны за решительную позицию британского правительства по этому вопросу. От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в такой срочной помощи с оружием", – указала первая леди.

Напомним, несколько раньше Зеленская назвала первых леди мира, поддержавших ее сразу после вторжения России в Украину. По ее словам, это были супруги президента Европейского совета, а также руководителей Литвы и Латвии.

Как писал OBOZREVATEL, первая леди серьезно восприняла новость о том, что семья президента Украины – одна из главных мишеней диктатора Путина. Именно поэтому ей с детьми приходится скрываться.