Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Фото

Юля Ухина Люди 14:12, 31.03.2021

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась перед камерой в стильном пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

Такой сдержанный и в то же время эффектный наряд она выбрала для видеоконференции с первой леди Франции Брижит Макрон. Волосы Елена аккуратно уложила и убрала в сторону, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook.

Зеленская провела видеоконференцию в полосатом пиджаке
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская в стильном наряде
Facebook Елены Зеленской

"Я была очень рада провести видеоконференцию с первой леди Французской Республики Брижит Макрона. Во время разговора мы обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых – достижение целей "Партнерства Биаррице", укрепления украинской-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции", – говорится в подписи к фото.

Елена Зеленская провела видеоконференцию с Брижит Макрон
Facebook Елены Зеленской

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