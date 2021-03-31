Зеленська провела відеоконференцію в стильному вбранні. Фото

Юля Ухіна Люди 14:12, 31.03.2021

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася перед камерою в стильному піджаку з принтом у білі смуги й чорному гольфі.

Таке стримане і водночас ефектне вбрання вона вибрала для відеоконференції з першою леді Франції Бріжит Макрон. Волосся Олена акуратно вклала та забрала набік, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках. Відповідні знімки були опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Facebook.

Зеленська провела відеоконференцію в смугастому піджаку
Facebook Олени Зеленської
Олена Зеленська в стильному вбранні
Facebook Олени Зеленської

"Я була дуже рада провести відеоконференцію з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон. Під час розмови ми обговорили пріоритетні теми співпраці, серед яких – досягнення цілей "Партнерства Біарриц", зміцнення українсько-французьких культурних зв'язків та подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції", – йдеться у підписі до фото.

Олена Зеленська провела відеоконференцію з Бріжит Макрон
Facebook Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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