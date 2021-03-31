Зеленська провела відеоконференцію в стильному вбранні. Фото
Перша леді України Олена Зеленська з'явилася перед камерою в стильному піджаку з принтом у білі смуги й чорному гольфі.
Таке стримане і водночас ефектне вбрання вона вибрала для відеоконференції з першою леді Франції Бріжит Макрон. Волосся Олена акуратно вклала та забрала набік, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках. Відповідні знімки були опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Facebook.
"Я була дуже рада провести відеоконференцію з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон. Під час розмови ми обговорили пріоритетні теми співпраці, серед яких – досягнення цілей "Партнерства Біарриц", зміцнення українсько-французьких культурних зв'язків та подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції", – йдеться у підписі до фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленська зустріла литовську делегацію в модному вбранні. Для церемонії вона обрала пальто винного кольору з накладними кишенями і великими ґудзиками, підкресливши високу талію поясом яскравішого відтінку.
Також Олена Зеленська побувала на запуску українського аудіогіда в музеї Чорногорії. Дружина президента Володимира Зеленського з'явилася в діловому образі.
Олена Зеленська з'явилася в модному картатому жакеті на форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями".