Зеленська провела відеоконференцію в стильному вбранні. Фото

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася перед камерою в стильному піджаку з принтом у білі смуги й чорному гольфі.

Таке стримане і водночас ефектне вбрання вона вибрала для відеоконференції з першою леді Франції Бріжит Макрон. Волосся Олена акуратно вклала та забрала набік, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках. Відповідні знімки були опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Facebook.

Зеленська провела відеоконференцію в смугастому піджаку Facebook Олени Зеленської

Олена Зеленська в стильному вбранні Facebook Олени Зеленської

"Я була дуже рада провести відеоконференцію з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон. Під час розмови ми обговорили пріоритетні теми співпраці, серед яких – досягнення цілей "Партнерства Біарриц", зміцнення українсько-французьких культурних зв'язків та подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції", – йдеться у підписі до фото.

Олена Зеленська провела відеоконференцію з Бріжит Макрон Facebook Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL: