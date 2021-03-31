Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась перед камерой в стильном пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

Такой сдержанный и в то же время эффектный наряд она выбрала для видеоконференции с первой леди Франции Брижит Макрон. Волосы Елена аккуратно уложила и убрала в сторону, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook.

"Я была очень рада провести видеоконференцию с первой леди Французской Республики Брижит Макрона. Во время разговора мы обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых – достижение целей "Партнерства Биаррице", укрепления украинской-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции", – говорится в подписи к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.