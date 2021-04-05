Зеленська вибрала стильні образи для поїздки в Катар. Фото
Перша леді України Олена Зеленська показала кілька вишуканих образів в Катарі, куди вони з чоловіком прибули з офіційним візитом.
Так, з трапа літака вона зійшла в довгій спідниці молочного кольору, яку скомбінувала з подовженим піджаком. Підкреслили образ човники на середньому каблуці і хустка з яскравим принтом. Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці Зеленської в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Потім перша леді з'явилася на публіці в брючному костюмі червоного кольору, доповнивши його чорною блузою та взуттям на маленьких підборах.
Відзначимо, що Олена Зеленська в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленська провела відеоконференцію в стильному вбранні. Вона з'явилася перед камерою в піджаку з принтом в білі смуги і чорному гольфі.
Зеленська показала елегантний образ на офіційній зустрічі. Вона з'явилася на публіці в стильному піджаку темно-зеленого кольору і блузці молочного відтінку.