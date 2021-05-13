Зеленская пришла на выставку Марчука в элегантном синем костюме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом – президентом Владимиром Зеленским – посетила выставку украинского художника Ивана Марчука. На мероприятии знаменитость появилась в стильном атласном костюме темно-синего цвета.

Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Жена президента отметила, что Марчук – единственный украинский художник, который вошел в список 100 величайших мировых гениев современности по версии британского издания The Daily Telegraph.

Для выхода в свет первая леди Украины выбрала объемный синий костюм из атласной ткани, который дополнила черным поясом, подчеркивающим фигуру. Также Зеленская завершила образ замшевыми туфлями с острым носком.

Кроме того, супруга главы государства сделала макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы, аккуратно уложив их. Стоит отметить, что Зеленские присутствовали на встрече в защитных черных масках.

"Признаюсь, я большая поклонница творчества Ивана Марчука. Одна из моих самых любимых работ – "Пробуждение". Хоть она написана еще в 92-м году, в ней, на мой взгляд, – невероятно точное ощущение нашего настоящего: пробуждение Украины с верой в светлое, теплое, прекрасное", – написала первая леди в публикации.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.