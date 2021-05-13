Зеленская пришла на выставку Марчука в элегантном синем костюме. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская пришла на выставку Марчука в элегантном синем костюме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом – президентом Владимиром Зеленским – посетила выставку украинского художника Ивана Марчука. На мероприятии знаменитость появилась в стильном атласном костюме темно-синего цвета.

Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Жена президента отметила, что Марчук – единственный украинский художник, который вошел в список 100 величайших мировых гениев современности по версии британского издания The Daily Telegraph.

Для выхода в свет первая леди Украины выбрала объемный синий костюм из атласной ткани, который дополнила черным поясом, подчеркивающим фигуру. Также Зеленская завершила образ замшевыми туфлями с острым носком.

Кроме того, супруга главы государства сделала макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы, аккуратно уложив их. Стоит отметить, что Зеленские присутствовали на встрече в защитных черных масках.

Елена Зеленская на встрече в стильном образе
Елена Зеленская вместе с мужем и Иваном Марчуком

"Признаюсь, я большая поклонница творчества Ивана Марчука. Одна из моих самых любимых работ – "Пробуждение". Хоть она написана еще в 92-м году, в ней, на мой взгляд, – невероятно точное ощущение нашего настоящего: пробуждение Украины с верой в светлое, теплое, прекрасное", – написала первая леди в публикации.

Елена Зеленская посетила выставку украинского художника Ивана Марчука

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.

  • Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.

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