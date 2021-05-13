Зеленская пришла на выставку Марчука в элегантном синем костюме. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом – президентом Владимиром Зеленским – посетила выставку украинского художника Ивана Марчука. На мероприятии знаменитость появилась в стильном атласном костюме темно-синего цвета.
Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Жена президента отметила, что Марчук – единственный украинский художник, который вошел в список 100 величайших мировых гениев современности по версии британского издания The Daily Telegraph.
Для выхода в свет первая леди Украины выбрала объемный синий костюм из атласной ткани, который дополнила черным поясом, подчеркивающим фигуру. Также Зеленская завершила образ замшевыми туфлями с острым носком.
Кроме того, супруга главы государства сделала макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы, аккуратно уложив их. Стоит отметить, что Зеленские присутствовали на встрече в защитных черных масках.
"Признаюсь, я большая поклонница творчества Ивана Марчука. Одна из моих самых любимых работ – "Пробуждение". Хоть она написана еще в 92-м году, в ней, на мой взгляд, – невероятно точное ощущение нашего настоящего: пробуждение Украины с верой в светлое, теплое, прекрасное", – написала первая леди в публикации.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним:
стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.
Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.