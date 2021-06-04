Зеленская появилась на публике в самых модных брюках лета 2021. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская появилась на публике в самых модных брюках лета 2021. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику в стильном образе – модных широких брюках 2021 года и удлиненной кофте. Свой аутфит супруга президента дополнила аксессуарами.

В таком луке Зеленская пришла на встречу с представителями бизнес-сообщества. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди для выхода в свет выбрала стильные широкие брюки темно-коричневого цвета и черную кофту с удлиненным низом и поясом. Свой образ она завершила элегантной прической, собрав волосы в пучок, легким дневным макияжем и украшениями в виде небольших сережек.

Первая леди для выхода в свет выбрала стильные широкие брюки
Видео дня
Первая леди на деловой встрече
Первая леди с элегантной прической

Стоит отметить, что широкие брюки, они же палаццо в стиле Марлен Дитрих, – самые модные брюки лета 2021. В дизайнерских коллекциях есть и модели для делового гардероба, и повседневные варианты в стиле casual, и брюки, в которых можно отправиться в театр или ресторан.

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского
Как выглядит Елена Зеленская

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первая леди Украины Елена Зеленская пришла на встречу в элегантном деловом образе – костюме светло-коричневого цвета. Также жена президента дополнила лук стильными аксессуарами.

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