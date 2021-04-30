Зеленская повторила стильный красный образ в эфире ТВ
Первая леди Украины Елена Зеленская повторила стильный ярко-красный образ в эфире программы "Сніданок з 1+1". До этого знаменитость появлялась в этом же наряде на видеоконференции с первой леди Германии Эльке Бюденбендер.
Супруга президента Украины вышла на публику в классическом пиджаке и в тон к нему подобрала блузку. Об этом стало известно в новом выпуске программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, свой лук Зеленская подчеркнула аккуратными сережками-гвоздиками, выразительным макияжем с использованием светло-серых и коричневых теней, а также объемной укладкой.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним:
стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Елена Зеленская появилась перед камерой в строгом полосатом наряде и обсудила на очередной пресс-конференции тему домашнего насилия.
Также Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.