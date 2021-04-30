Зеленская повторила стильный красный образ в эфире ТВ

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская повторила стильный красный образ в эфире ТВ

Первая леди Украины Елена Зеленская повторила стильный ярко-красный образ в эфире программы "Сніданок з 1+1". До этого знаменитость появлялась в этом же наряде на видеоконференции с первой леди Германии Эльке Бюденбендер.

Супруга президента Украины вышла на публику в классическом пиджаке и в тон к нему подобрала блузку. Об этом стало известно в новом выпуске программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, свой лук Зеленская подчеркнула аккуратными сережками-гвоздиками, выразительным макияжем с использованием светло-серых и коричневых теней, а также объемной укладкой.

Елена Зеленская повторила стильный ярко-красный образ
Зеленская на видеоконференции с первой леди Германии

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Елена Зеленская появилась перед камерой в строгом полосатом наряде и обсудила на очередной пресс-конференции тему домашнего насилия.

  • Также Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.

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