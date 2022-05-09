Зеленская озвучила вопрос, который украинки почти единогласно задавали Джилл Байден

Первая леди Украины Елена Зеленская накануне, 8 мая, встретилась с супругой американского президента Джилл Байден в Ужгороде. Там нашли убежище и спасение тысячи переселенцев из Восточной Украины – мам и детей. Жена украинского лидера рассказала, что пострадавшие от войны РФ ставили американке один и тот же вопрос.

На свой странице в Instagram Зеленская написала, что до прибытия в нашу страну Байден встретилась с беженцами в Румынии и Словакии. По ее словам, украинки единогласно спрашивали у первой леди США, почему глава РФ Владимир Путин хочет их убить.

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"В США – мощная программа восстановления после посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Джилл согласилась, что это важно. До визита в Украину она уже успела пообщаться с украинскими женщинами из Румынии и Словакии. И чаще всего слышала от них вопрос, почему Путин хочет их убить… Пожалуй, весь мир не способен ответить. Но что мы можем – это поощрить людей жить несмотря на все покушения на их жизнь и доказать им, насколько они бесценны", – написала Зеленская.

Также она добавила, что люди из Чернигова, Киевщины, Кривого Рога и многих других городов Украины больше месяца жили под ежедневными обстрелами российских войск.

"Сегодня они улыбались вместе с нами, но можно вообразить, что происходит в их душах. Так что поделилась с Джилл деталями о новом проекте – национальной программе психологической помощи. Ибо каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. И такую же невидимую травму, вдобавок к физическим ранам, получают и наши защитники", – отметила жена Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние два с половиной месяца Зеленская впервые вышла на публику. Для этого она выбрала классический костюм черного цвета в полоску и белые кроссовки, на задней части которых виднелись голубые и желтые вставки.