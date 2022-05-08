Зеленская впервые с начала войны появилась на публике: в патриотических кедах от украинского дизайнера. Фото

Супруга президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала войны появилась на публике. 8 мая Елена Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден в Ужгороде. Для встречи с американской коллегой жена украинского гаранта выбрала строгий образ с патриотическими элементами.

В частности, Зеленская обула белые кеды со вставками желтого и голубого цветов от украинского дизайнера Кати Сильченко и ее бренда the COAT. Снимки со встречи двух общественных деятельниц появились в Telegram-канале Закарпатского областного совета.

Как известно из сообщения, Байден и Зеленская посетили одну из ужгородских школ, где сейчас прячутся от войны переселенцы из горячих точек. Преимущественно, это женщины с детьми, которых первые леди поздравили с Днем матери.

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Супруга Владимира Александровича ранее неоднократно давала интервью для зарубежных изданий, однако о своем местонахождении не рассказывала. Вместе с двумя детьми она выехала из Киева 24 февраля в целях защиты, поскольку семья президента Украины – одна из мишеней диктатора Путина. Встреча с Байден на Западе страны стала неожиданностью для общественности. Визит не анонсировали в СМИ по соображениям безопасности.

Для первого выхода на публику за последние два с половиной месяца Зеленская выбрала классический костюм черного цвета в полоску. Особое внимание привлекла дизайнерская обувь на ногах первой леди. На задней части белых кроссовок виднелись голубые и желтые вставки.

Очевидно, дизайнером патриотических кедов является Екатерина Сильченко. Она создала их в коллаборации с итальянскими партнерами NOOVA в рамках благотворительного проекта Stand With Ukraine. На сайте бренда the COAT такие кроссовки стоят 300 евро (11 055 гривен).

Вырученные от продаж обуви деньги перечисляют на помощь женщинам и детям, пострадавшим от полномасштабной войны в Украине.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России поделилась своими новыми фотоснимками. Кадры были запечатлены во время видеоконференции с коллегами жены украинского лидера.