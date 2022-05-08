newspaper

Зеленская впервые с начала войны появилась на публике: в патриотических кедах от украинского дизайнера. Фото

Анна Кравчук
Мода
2 минуты
27,4 т.
Зеленская впервые с начала войны появилась на публике: в патриотических кедах от украинского дизайнера. Фото

Супруга президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала войны появилась на публике. 8 мая Елена Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден в Ужгороде. Для встречи с американской коллегой жена украинского гаранта выбрала строгий образ с патриотическими элементами.

В частности, Зеленская обула белые кеды со вставками желтого и голубого цветов от украинского дизайнера Кати Сильченко и ее бренда the COAT. Снимки со встречи двух общественных деятельниц появились в Telegram-канале Закарпатского областного совета.

Как известно из сообщения, Байден и Зеленская посетили одну из ужгородских школ, где сейчас прячутся от войны переселенцы из горячих точек. Преимущественно, это женщины с детьми, которых первые леди поздравили с Днем матери.

Видео дня
Елена Зеленская и Джилл Байден в Ужгороде

Супруга Владимира Александровича ранее неоднократно давала интервью для зарубежных изданий, однако о своем местонахождении не рассказывала. Вместе с двумя детьми она выехала из Киева 24 февраля в целях защиты, поскольку семья президента Украины – одна из мишеней диктатора Путина. Встреча с Байден на Западе страны стала неожиданностью для общественности. Визит не анонсировали в СМИ по соображениям безопасности.

Джилл Байден и Елена Зеленская в Ужгороде

Для первого выхода на публику за последние два с половиной месяца Зеленская выбрала классический костюм черного цвета в полоску. Особое внимание привлекла дизайнерская обувь на ногах первой леди. На задней части белых кроссовок виднелись голубые и желтые вставки.

Елена Зеленская впервые с начала войны появилась на публике в патриотических кедах

Очевидно, дизайнером патриотических кедов является Екатерина Сильченко. Она создала их в коллаборации с итальянскими партнерами NOOVA в рамках благотворительного проекта Stand With Ukraine. На сайте бренда the COAT такие кроссовки стоят 300 евро (11 055 гривен).

Патриотические кеды от бренда the COAT by Katya Silchenko

Вырученные от продаж обуви деньги перечисляют на помощь женщинам и детям, пострадавшим от полномасштабной войны в Украине.

Деньги с продажи патриотических кедов отправят на помощь украинским женщинам и детям

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России поделилась своими новыми фотоснимками. Кадры были запечатлены во время видеоконференции с коллегами жены украинского лидера.