Зеленская обратилась к королевской семье с благодарностью за поддержку Украины

Супруга президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – обратилась к членам королевской семьи, которые нарушили нейтралитет и оказали поддержку Украине в войне против страны-агрессора России. Первая леди отметила, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посещали Украинский культурный центр в Лондоне, а Елизавета ІІ сделала весомый финансовый вклад в помощь украинцам.

Слова благодарности Елена Владимировна разместила на личной странице в Facebook. Она убеждена что моральная и материальная поддержка приближают ее родину к победе.

"Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь пострадавшим украинцам. Украину поддерживает вся Великобритания – от обычных граждан в Королевскую семью", – поделилась жена президента.

Видео дня

Кейт Миддлтон и принц Уильям привезли с собой пакет со сладостями – шоколадными брауни и батончиками, а также прицепили к одежде желто-голубые значки в знак поддержки.

Зеленская также рассказала, что первый наследник на престол принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла помолились за Украину в Украинском католическом соборе Лондона. Они принесли с собой подсолнухи.

"Отдельно спасибо Ее Величеству королева Великобритании – она внесла частный вклад в помощь Украине. Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи судеб. Она приближает нас к победе", – подытожила первая леди.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!