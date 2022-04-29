Зеленская о том, изменила ли война ее мужа: он всегда был человеком, который никогда не подведет. Теперь и мир это увидел

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что ее муж Владимир всегда был человеком, на которого можно положиться, и не изменился из-за войны. По ее словам, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.

На вопрос об изменениях Зеленская в интервью польскому изданию Rzeczpospolita подчеркнула: "Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно".

Первая леди отметила, что часто слышит вопрос о том, как война повлияла на Владимира, однако продолжает утверждать, что он всегда был таким.

В то же время на другой вопрос, советует ли жена президента что-нибудь своему мужу, Зеленская ответила: "не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи".

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Напомним, несколько ранее Зеленская назвала первых леди мира, поддержавших ее сразу после вторжения России в Украину. По ее словам, это были супруги президента Европейского совета, а также глав Литвы и Латвии.

Как писал OBOZREVATEL, первая леди серьезно восприняла новость о том, что семья президента Украины – одна из главных мишеней диктатора Путина. Именно поэтому ей с детьми приходится скрываться.