Зеленская и Макрон встретились в Париже: какие наряды выбрали и сколько они стоят

Первые леди Украины и Франции Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже. Для мероприятия они выбрали стильные наряды: Зеленская – костюм пудрового цвета, а Макрон – черное платье.

Так, Елена появилась перед камерами в приталенном жакете и юбке-миди от украинского бренда Lake Studio. Свой образ она дополнила поясом коричневого цвета и бежевыми лодочками на среднем каблуке. Брюки и юбки Lake Studio стоят до 13-15 тысяч гривен, жакеты – от 10 до 30 тысяч (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

68-летняя первая леди Франции выбрала наряд с цветочным принтом своего любимого французского дома моды Louis Vuitton. На ногах у супруги французского президента черно-белые лодочки. Стоимость платьев из этой коллекции Louis Vuitton – около 3,5 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.