'Здесь провел последнюю ночь Скрябин, жили российские звезды': Анатолич раскрыл малоизвестные факты об отеле в Кривом Роге, в который попали оккупанты

Украинский шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на российский обстрел своего родного Кривого Рога, всколыхнувший горожан 27 августа. Звезда показал архивные фото, сделанные в разрушенной гостинице "Аврора", которая находится посреди города – в известном 95 квартале.

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Как рассказал телеведущий, раньше здесь часто останавливались представители шоубиза. На своей Instagram-странице он отметил, что комплекс был не только важной частью Кривого Рога, но и самого журналиста. "Это первая крутая современная гостиница, которая в свое время появилась в Кривом. Здесь останавливались все звезды и российские в частности, которые сейчас открыто поддерживают войну", – говорится в сообщении.

Анатолич также отметил, что именно в "Авроре" провел свою последнюю ночь Кузьма Скрябин, погибший в ДТП на автодороге Кривой Рог – Кропивницкий 2 февраля 2015 года. Накануне аварии группа дала концерт в городе Днепропетровской области.

В видео 2020-го года шоумен показал номер, который был в эпицентре удара. Кроме того, он поделился фотографией с Надеждой Дорофеевой и Алексеем Завгородним "Позитивом", сделанной в 2015 году. "А на последних кадрах мой Кривой Рог этой ночью. Снова погибшие. Снова террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям", – написал Анатолич.

Напомним, ночью 27 августа 2024 года оккупанты нанесли удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. В результате атаки было частично разрушено четырехэтажное здание комплекса. Как известно, вражеская ракета унесла жизни по меньшей мере двух человек, пятеро гражданских оказались в больнице, еще двоих ищут под завалами. 28 августа в городе объявлен Днем траура.

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