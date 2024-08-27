'Я без них полный ноль'. Принцесса-воин Оксана Рубаняк рассказала, как в 21 год стала командиром взвода ВСУ

Украинская защитница и писательница Оксана "Ксеня" Рубаняк из Ивано-Франковской области рассказала, как стала командиром взвода БпАК. 21-летняя военная призналась, что быть на руководящей должности сложнее, чем быть солдатом, ведь там воинам дают четкие указания.

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"Я командир взвода беспилотных авиационных комплексов. И, к счастью, я сама могу выстроить свою работу так, как мне это будет эффективно, чтобы в дальнейшем давать результат высшему командованию. Не уверена, что так было бы, если бы я была командиром пехотного взвода или штурмового взвода", – рассказала "Ксена" журналистке Янине Соколовой.

Раньше девушка была в пехоте, а именно в пулеметном взводе 72-й бригады. Когда она и ее собратья перевели в новое подразделение, Оксану назначили командиром взвода в новой бригаде. "Поставили перед фактом. Хотя я говорила, что опыта у меня работы у БПЛА у меня нет. То есть я пехота, выходящий на огневые позиции стрелок, на наблюдательные посты, на линии обороны в определенном стрелковом батальоне", – пояснила гостя.

Несмотря на сложности, принцесса-воин отметила, что благодаря слаженности она может оставить взвод, поехав за волонтерской помощью в город, так как работа в подразделении не прекращается. По словам "Ксени", она часто повторяет своим ребятам, что они должны эффективно выполнять свою работу ради тех, кто на нуле. "Я очень ими довольна, потому что у нас полное взаимодействие и понимание", – продолжила она.

Защитница добавила, что ее жизнь кардинально изменилась. "Ксена" отметила, что, несмотря на то, что она молодая девушка, благодаря боевому опыту она понимает, как найти подход к военным-мужчинам. "В моем взводе это могут подтвердить мои бойцы, к счастью у нас построена работа на человечности, – рассказала Рубаняк. – Я без них ничего не стою, я это признаю, я это говорю им, потому что если у меня не будет людей, которые выполняют свою работу, выполняют свои непосредственные обязанности, я без них абсолютный ноль".

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