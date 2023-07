Зависимость оказалась сильнее: пять знаменитостей, которые умерли от наркотиков

Наблюдая за красивой картинкой под названием "жизнь знаменитостей", мы можем даже не догадываться, сколько проблем, боли и трудностей скрывается от посторонних глаз. С большой славой, влиянием и гонорарами очень часто приходят депрессия, выгорание и чувство одиночества. В попытках спрятаться от реальности некоторые звезды совершают большую ошибку – начинают употреблять наркотики.

Для некоторых запретные вещества стали буквально образом жизни. Ежедневное употребление наркотиков в больших дозах погубило не только карьеру, но и жизни некоторых всемирно известных персон. OBOZREVATEL расскажет о некоторых из них.

Уитни Хьюстон

1963-2012 (48 лет)

Смерть легендарной соул-дивы в феврале 2012 года потрясла весь мир. Тело культовой американской певицы и актрисы нашли в отельном номере в Беверли-Хиллз. Долгое время считалось, что исполнительница мирового хита I Will Always Love You захлебнулась в ванной, приняв перед этим большую дозу антидепрессантов и алкоголя, однако официальные результаты вскрытия и расследования свидетельствуют – Уитни Хьюстон умерла от сердечной недостаточности, вызванной длительным употреблением кокаина.

Филип Сеймур Хоффман

1967-2014 (46 лет)

Один из самых востребованных американских киноактёров 2000-2010-х годов, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA скончался в возрасте 46-ти лет 2 февраля 2014 года. Причиной стала передозировка четырьмя видами наркотиков, среди которых героин и кокаин. Тело Хоффмана нашли в его собственной квартире на Манхэттене, а рядом обнаружили еще 70 разных пакетов с наркотическими веществами.

Элвис Пресли

1935-1977 (42 года)

Король рок-н-ролла умер 16 августа 1977 года, когда впереди было еще множество перспектив как в карьере, так и в личной жизни. Бездыханное тело культового музыканта нашла его невеста Джинджер Олден. На место приехала "скорая" – Пресли госпитализировали в реанимацию с надеждой на спасение. После ряда необходимых реабилитационных мероприятий, которые не увенчались успехом, медики констатировали смерть легенды. Причиной стала передозировка барбитуратами.

Курт Кобейн

1967-1994 (27 лет)

Еще одна легенда, жизнь которой оборвалась несправедливо рано. Основателя и лидера культовой рок-группы Nirvana не стало 5 апреля 1994 года. Курт Кобейн страдал от глубокой депрессии, которая привела его к сильной героиновой зависимости. Музыкант неоднократно попадал в реабилитационные центры, но лечение в них не приносило результаты. В результате у Кобейна начали ухудшаться отношения с участниками его коллектива, что поспособствовало усугублению депрессивного состояния звезды. В итоге музыкант выстрелил себе в голову из ружья в собственном доме в Сиэтле. Однако убили Курта именно наркотики, ведь перед совершением суицида он принял смертельную дозу героина. Рокер является одним из самых знаменитых "участников" трагического "Клуба 27", куда входят влиятельные музыканты, умершие в возрасте 27-ми лет, часто при странно сложившихся обстоятельствах.

Lil Peep

1996-2017 (21 год)

Lil Peep – известный американский рэпер, который добился большой славы в довольно юном возрасте и мог добиться еще большего, если бы в 21 год не умер от передозировки наркотиками. Тело молодого парня нашли прямо в концерном автобусе перед выступлением в городе Тусон, США. Как показала экспертиза, Густав Аро (настоящее имя исполнителя) незадолго до смерти принимал каннабис, кокаин, трамадол и другие запретные вещества. Также в организме рэпера обнаружили опиоиды.

