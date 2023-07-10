Загнали себя в пропасть: пять знаменитостей, которые умерли от алкоголизма. Фото

Научно доказано, что алкоголизм – это не просто отсутствие самоконтроля, а аддиктивное расстройство, то есть настоящая болезнь. И, как это бывает с некоторыми болезнями, она может иметь летальный исход. Пристрастие к алкоголю погубило сотни талантливых музыкантов, актеров, изобретателей, художников, модельеров, спортсменов и представителей других публичных профессий. Смерть знаменитых людей по этой причине всегда вызывает резонанс у их поклонников.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает узнать о некоторых селебрити, жизнь которых оборвалась из-за необъяснимой любви к спиртным напиткам. Эти звезды пили ежедневно, что в конце концов привело к серьезным заболеваниям печени и сердца.

Эми Уайнхаус (1983 – 2011)

Культовая британская певица получила мировую известность после выхода альбома Back to Black в 2006 году, удостоенного многочисленных премий "Грэмми". Однако неустойчивое поведение Уайнхаус, ее бурная личная жизнь, злоупотребление наркотиками и алкоголизм оборвали ее стремительно развивающуюся музыкальную карьеру.

В одном из своих интервью артистка признавалась, что начала пить, будучи 12-летней девочкой. Она рассказала, что пила каждый день, а во второй половине жизни пристрастилась к употреблению Jack Daniel's и водки Dooley's toffee, которые были ее "компанией" на каждый вечер. Великий талант Эми Уайнхаус оборвался из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Она трагически погибла 23 июля 2011 году в возрасте 27 лет от отравления алкоголем.

Джейсон Молина (1973 – 2013)

Американский певец и автор песен прославился в качестве фронтмена групп Songs: Ohia и Magnolia Electric Co. У Молина была огромная армия поклонников и большие перспективы, которые не имели для него такой большой ценности как бутылка рома или виски. Музыкант умер в возрасте 39 лет в марте 2013 года от отказа органов, связанного с алкогольной зависимостью. По слухам, он был хроническим пьяницей, и его смерть наступила в результате чрезмерного употребления алкоголя.

Долорес О'Риордан (1971 – 2018)

Широко известная рок-певица была настоящей суперзвездой в 1990-х годах. Ее даже называли лицом рока и считали одной из самых заметных представителей этого стиля в мире. В 20 лет Долорес О'Риордан была одной из самых богатых женщин Великобритании. Однако запретные вещества погубили карьеру и жизнь знаменитости в целом.

Говорят, что певица употребляла алкоголь, а также наркотики, чтобы справиться с депрессией, трудностями и давлением общества. Она даже пыталась совершить суицид, наглотавшись таблеток. Считается, что О'Риордан случайно утонула в ванне своего гостиничного номера, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Официальное заключение показало, что содержание алкоголя в ее крови превышало допустимую норму.

Ричард Бертон (1925 – 1984)

Ричард Бертон был выдающимся актером своего времени, номинированный на рекордные семь премий "Оскар" и не получивший ни одну из статуэток. После продолжительного алкоголизма, в результате которого у него был диагностирован цирроз почек и печени, Бертон умер 5 августа 1984 года в своем доме в Швейцарии.

Вероника Лейк (1922 – 1973)

Лейк была известной актрисой фильмов нуар, моделью пин-ап, которая прославилась благодаря своей знаковой прическе и роковым образам. Алкоголизм в сочетании с психическими расстройствами привели к ее упадку и окончательной смерти 7 июля 1973 года. У звезды фильмов "Путешествия Салливана", "Наемный убийца", "Голубой георгин", "Я женился на ведьме" диагностировали острый гепатит, который появился на фоне ее алкоголизма. Актрисе было 50 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о детях знаменитостей, которые покончили с собой. В подборку попал сын Сильвестра Сталлоне, дочь Марлона Брандо и другие. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!