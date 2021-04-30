Запрещенный в Украине Расторгуев собрался с концертом в оккупированный Донецк

Российский артист Николай Расторгуев, которому запрещен въезд в Украину, с группой "Любэ" выступят в оккупированном Донецке 11 мая в честь дня непризнанной республики.

Концерт пройдет на центральной площади имени Ленина, начало в 19:00, сообщает сепаратистское издание "ДАН".

Весной ​"Любэ" уже успела отличиться выступлением в аннексированном Севастополе по случаю годовщины "воссоединения Крыма с Россией".

Расторгуев известен, как утверждают в РФ, своей "активной гражданской позицией и поддержкой действий властей по присоединению Крыма".

Его даже наградили почетным дипломом за "большой личный вклад в развитие отечественной культуры и неоценимую поддержку в формировании системы охраны интеллектуальных прав в России".

В августе 2015 года Расторгуев попал в список 13 деятелей искусства, которым запрещен въезд в Украину. Компанию ему составили Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (певица Валерия), Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Станислав Пьеха и Никита Михалков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Расторгуев объяснил, что подписался под письмом о поддержке политики президента РФ Владимира Путина в Крыму, потому что не хочет отдавать крымчан "на растерзание бандеровским отморозкам".