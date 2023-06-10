Замешана в секс-скандалах: из Rammstein выгнали россиянку, которая отбирала жертв для 'приватных встреч' с Линдеманном

На днях вокруг известной немецкой группы Rammstein разгорелся новый секс-скандал. Несколько женщин в Twitter пожаловались на домогательства фронтмена Тилля Линдемана и продемонстрировали синяки на теле. Ведь после концертов бенд устраивает небольшие вечеринки, куда приглашает самых преданных поклонниц. Данные "мероприятия" заканчиваются склонением девушек к интиму. Как выяснилось, за всем этим стоит кастинг-менеджер из России Алена Макеева.

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Как передают российские СМИ, именно Макеева подбирала жертв для вечеринок с фронтменом группы. На своей странице в соцсетях 35-летняя гражданка РФ называет себя кастинг-директором и указывает, что ездит в гастрольные туры с Rammstein. По информации, девушка познакомилась с немцем на одном из концертов, после чего начала общаться с ним и сотрудничать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Группа не только уволила Алену Макееву с неофициальной должности, но и наняла юридическую фирму для расследования обвинений в сексуальных домогательствах вокалиста Тилля Линдеманна. Представители фирмы будут следить за ближайшими концертами бенда, чтобы предотвращать похожие ситуации.

По данным немецких изданий, у россиянки была задача искать красивых девушек для вечеринок с Линдеманном. Она должна была связываться с поклонницами немецкой группы обещать им доступ к так называемому нулевому ряду прямо под сценой. Там барышень фотографировали, а затем исполнитель выбирал кого-то для пре- или афтепати.

"Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он веселый и вежливый, а иногда агрессивный", – пишут немецкие СМИ.

Сама же Макеева перед концертами давала четкие инструкции девушкам, которых ожидала встреча с музыкантом. Она говорила, что они должны сделать вечерний макияж, надеть коктейльное платье, ни в коем случае не появляться во всем черном или в футболке Rammstein.

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