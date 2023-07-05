Закончился домашний арест Ступки после совершенного ним 'пьяного' ДТП: в суде назначили первое заседание по делу

В среду, 5 июля, закончился срок действия меры пресечения в виде домашнего ночного ареста, который избрали для известного украинского актера Остапа Ступки после совершенного ним ДТП в Голосеевском районе Киева. Тогда, 4 апреля, народный артист Украины в состоянии сильно алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, где находился другой водитель.

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Сегодня было назначено первое подготовительное заседание по этому делу в Голосеевском районном суде. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Предварительно, первое заседание назначили на 16:00.

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Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное авто, где в это время за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами, а актер поехал в отделение полиции.

Предварительно Ступка, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно отправился в изолятор. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле при норме 0,3.

6 апреля в зале Шевченковского суда актеру избрали меру пресечения. Как мы уже писали выше, народный артист Украины два месяца провел под ночным домашним арестом.

Добавим, что после освобождения Ступка публично извинился перед потерпевшим и пообещал, что будет всячески ему помогать с лечением. Позже и сам пострадавший дал комментарий касательно этого инцидента. Он раскрыл, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение, а вот звезду-виновника аварии мужчина практически не видел, несмотря на его обещания помогать.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном академическом театре имени Ивана Франка публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

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