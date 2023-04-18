'Британский шарм' или провал в выборе одежды? 5 конфузов королевских особ. Фото

Когда речь идет о королевском гардеробе, мы представляем высокий уровень стиля и класса. И хотя королевская одежда может выглядеть импозантно, не всегда комфортна. Иногда она может привести к неприятным ситуациям

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Рассмотрим некоторые из самых интересных историй о конфузах представителей семьи монархов, связанных с их гардеробом. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

1. Двойная неудача Елизаветы II

В марте 2002 года королева Елизавета II прибыла на празднование 70-летия короля Греции Константина II. Тогда Ее Высочество столкнулась сразу с двумя проблемами, где ни в одной не виновата. Сначала кто-то из гостей случайно пролил кофе на ее ярко-голубое платье. Пятна не удалось оперативно очистить, поэтому на некоторых из фото королеву зафиксировали с темными пятнами на наряде. В тот же вечер порвался ремень сумки Елизаветы.

2. Принц Филипп забыл, что не в брюках

В 2012 году в Шотландии принц Филипп вместе со своей женой Елизаветой II посетили традиционное спортивное мероприятие Highland Games. По этому случаю достопочтенный гость надел шотландский килт (под ним, согласно местной традиции, не носят нижнее белье). В какой-то момент Филипп настолько увлекся зрелищной игрой, что забыл о юбке и широко расставил ноги. Папарацци успели зафиксировать этот момент на камеру. На следующих подобных мероприятиях муж королевы сидел с накинутым пледом на ногах, чтобы неприятная ситуация не повторилась.

3. У Кейт застрял каблук

В 2013 году принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям были на параде в честь Дня Святого Патрика. Тогда в герцогини застрял каблук в решетке. К счастью, тогда был рядом ее муж, который помог элегантно выйти из неприятной ситуации. Он держал жену за руку, пока та освобождала обувь из "ловушки".

4. Полупрозрачная юбка Меган

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в 2018 году появилась на публике в полупрозрачной темно-синей юбке Givenchy, в которой видно нижнее белье. Этот элегантный и откровенный образ вызвал много обсуждений в СМИ и социальных сетях, но многие также отметили ее изысканный вкус в моде и стиле.

5. Принцесса Мари потеряла туфлю

Принцесса Дании и графиня Монпеза Мари во время официального визита в Нидерланды встретила короля Виллема-Александра. Эта леди сделала реверанс, а папарацци заметили, как одна из дизайнерских туфель слетела с ее ноги.

Ранее OBOZREVATEL писал о случаях, когда ветер поднял юбки у представительниц королевских семей.

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