Задержанный в Виндзорском замке записал видео с угрозами убить Елизавету II

Молодой человек в маске и с арбалетом в руках, которого накануне задержали за проникновение в Виндзорский дворец, пригрозил убить британскую Королеву Елизавету II. Соответствующая видеозапись от преступника появилась в сети незадолго до происшествия.

Как сообщает The Sun, речь идет о 19-летнем парне из Саутгемптона, у которого обнаружили проблемы с психическим здоровьем. Напомним, что во дворец он пробрался утром 26 декабря, когда монарх записывала традиционное поздравление к Рождеству.

Ролик с угрозами распространил приятель Чейла с его же аккаунта Snapchat. Это произошло за 24 минуты до того, как его поймали вооруженные офицеры на территории замка – в 500 метрах от личных покоев королевы.

Видео дня

Отмечается, что на видео постает фигура преступника в толстовке с капюшоном, которая держит блестящее черное оружие и искаженным голосом обращается к камере. Также он был в зловещей белой маске, а на стене позади виднелась фотография малоизвестного плохого парня из "Звездных войн" Дарта Малгуса.

"Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это месть за тех, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс", – процитировало СМИ слова парня на видео, напомнив, что в "Звездных войнах" сикхи были врагами рыцарей-джедаев и поклонялись темной стороне "Силы".

Тогда как резня Джаллианвала Баг, или Резня в Амритсаре произошла в Индии 1919 года, когда британские колониальные войска застрелили 379 протестующих и ранили около 1200 человек.

Британские правоохранители сообщили, что уже изучили видео. По их словам, подозреваемый признался, что не рассчитывал пережить нападение на королеву. Об этом было написано и в сообщении, отправленном Snapchat вместе с видео.

"Мне очень жаль всех, кого я обидел. Если вы получили это, значит, моя смерть близка. Пожалуйста, поделитесь этим с кем угодно и, если возможно, расскажите об этом в новостях", – говорилось в послании, которое с роликом было размещено в сети в 08:06 утра в день Рождества.

Известно, что полиция задержала 19-летнего злоумышленника в 08:30 после того, как он "затронул" сигнализацию и был замечен системой видеонаблюдения. Парня будут судить в соответствии с Законом о психическом здоровье – врачи объявили его непригодным для лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Британии Елизавета II второй раз за 33 года вынуждена была встретить Рождество без семьи – в этом году из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрона. Ее Величество провела праздник в Виндзорском дворце.