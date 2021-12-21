Елизавета ІІ второй раз за 33 года проведет Рождество без семьи: СМИ назвали ее решение 'сокрушительным ударом'

Королева Великобритании Елизавета II во второй раз за 33 года вынуждена провести Рождество без семьи из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Ее Величество проведет праздники в Виндзорском замке.

Королева отказалась поехать в королевское поместье Сандрингем, пишет Daily Mail. А на прошлой неделе вовсе отменила традиционный предрождественский обед с членами семьи, назначенный на 21 декабря.

Такие меры были приняты лично Елизаветой ІІ, чтобы предостеречь себя от заражения вирусом. Как отмечают представили дворца, королева при принятии решения отказаться от поездки, прошла медицинскую консультацию.

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Кроме того, проведение платинового юбилея Елизаветы II, который назначен на июнь 2022 года, может оказаться под вопросом.

"Юбилей – это знаковая и личная веха, и Ее Величество желает свести к минимуму любой риск. Попасть в опасность из-за большого семейного собрания – одна из таких возможных угроз", – сказал представитель дворца.

Напомним, что прошлое Рождество Елизавета II отмечала вместе с мужем принцем Филипом, который в апреле этого года умер в возрасте 99 лет.

Однако если верить британским СМИ, королева не будет встречать предстоящий праздник одна. Вероятнее всего, наследник престола принц Уэльский Чарльз вместе со своей супругой, а также его старший сын принц Уильям со своей семьей проведут праздничные дни с Елизаветой II.

К слову, в Великобритании последнее время выявляются почти сотни тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки, что рекордно для страны с начала пандемии. Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что около 60% заражений приходятся на штамм Омикрон.

Коротко о королеве Великобритании:

Елизавета ІІ (Елизавета Александра Мария) – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета ІІ попросила своего внука, принца Уильяма прекратить летать на вертолетах с семьей, поскольку боится, что может случиться катастрофа. Из-за этих мыслей королева плохо спит по ночам.