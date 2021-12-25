Вооруженный мужчина прорывался в Виндзорский дворец, когда Елизавета ІІ выступала с рождественским поздравлением

Во время рождественской речи Королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорский дворец ворвался вооруженный 19-летний парень. Его сразу задержали, поэтому британцы смогли увидеть традиционное поздравление, где монарх почтила память своего покойного мужа принца Филиппа.

Издание La Republica сообщает, что преступник появился на территории в 8:30 по местному времени, но не смог попасть ни в одно из зданий. Пока его мотивы не установлены и продолжается следствие. Инцидент не повлиял на запись праздничного видео, опубликованного позже на YouTube королевской семьи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Перед началом выступления британцам показали несколько кадров, сделанных при жизни герцога Эдинбургского.

Видео дня

Елизавета II обратилась к подданным, сидя в украшенном зале за деревянным столом, на котором красовалась рамка с фотографией. На кадре она смотрит на принца Филиппа в Виндзорском замке, где супруги в 2007 году праздновали свою бриллиантовую годовщину свадьбы.

Ее Величество одела ярко-розовое платье, которое для нее сшила подруга и дизайнер Анжела Келли. На груди монархини красовалась сапфировая брошь.

Украшение имеет скрытый смысл для королевы, ведь она одевала его исключительно на особые события, связанные с Филиппом. В частности, на свадебную фотосессию в Бродлендсе в 1947 году.

Интересно, что до смерти принца Елизавета II крепила ее слева, а на этот раз решила закрепить аксессуар справа. Зрители решили, что таким образом она почтила память покойника, ведь многие вдовы переносят свое обручальное кольцо на правую руку.

Во время своей речи Ее Величество отметила, что Рождество нужно праздновать со своей семьей и ценить каждый момент, проведенный вместе.

Напомним, что союз королевы и герцога Эдинбургского стал самым длинным королевским браком в мировой истории. Он длился 73 года до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.

Кратко о монархе:

Елизавета II – монарх, находящаяся на службе дольше всего в истории. Она правит страной почти семь десятилетий. Королева родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмора в лондонском районе Мейфера на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева проведет Рождество со своим старшим сыном, 73-летним принцем Чарльзом и его второй женой Камиллой. Однако Ее Величество все равно осталась недовольной из-за отсутствия других дорогих гостей.