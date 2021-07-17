'Зачем мне совесть, я – певица': Кондратюк раскритиковал концерт Ани Лорак в Украине

Певица Ани Лорак, которая в последние годы живет и выступает на территории РФ решила дать два концерта в Одессе. Это решение раскритиковал известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк.

На своей странице в Facebook он иронично отреагировал на анонс концерта Каролины и создал собственный вариант плейлиста хитов, которые будет выполнять певица.

"1 Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с русским даже в баню. 7. Кто платит, тот и дорогой. 8. Володя – всегда! 9. Мне 42, но думать – ничем. 10. А чем вы лучше, если вы здесь? " – написал он.

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В комментариях под постом пользователи соцсетей поддержали Кондратюка и раскритиковали, а отдельные перефразировали известную песню российской певицы Аллы Пугачевой "Женщина, которая поет" словами о Лорак

Отметим, Каролина планирует дать два концерта в клубах Одессы. Они должны состояться 16 и 17 августа этого года. Стоимость билета 900 гривен.

Напомним, 15 июля, Лорак вернулась в Киев и даже спела в своем авто известный хит "Мечтай обо мне, мечтай".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле одного из ночных клубов Москвы, где был анонсирован концерт певицы Ани Лорак, прошел пикет жителей города, которые требовали от знаменитости не уклоняться от уплаты налогов. В результате артистка вынуждена была уйти из заведения