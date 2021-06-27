В Москве протестующие сорвали концерт Ани Лорак и поставили ей ультиматум: что произошло
Вечером 26 июня возле одного из ночных клубов Москвы, где был анонсирован концерт певицы Ани Лорак, прошел пикет жителей города, которые требовали от знаменитости не уклоняться от уплаты налогов. В итоге артистка вынуждена была сбежать из заведения, а администрация клуба объявила отмену выступления.
Об этом сообщили на Telegram-канале "Светские хроники". Поскольку Лорак по-прежнему относят к украинским исполнительницам, многие надписи на плакатах в руках у митингующих были написаны на украинском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"История, о которой стало известно буквально недавно – настоящий пример наглости и неуважения к стране, в которой зарабатываешь. За 2019 год Ани заплатила налогов на 165 тысяч рублей. При стоимости билетов на концерт доходящих до 80 тысяч рублей и платьев за тысячи долларов – это просто смешно", – написали авторы публикации.
Также протестующие обратились к мэрии Москвы, каким образом Лорак позволили выступать перед многочисленной публикой в закрытом помещении, когда ситуация с коронавирусом в стране и, в частности, в столице России по-прежнему опасна.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую певицу Ани Лорак, которая сейчас полностью освоилась в России, заподозрили в неуплате налогов. В Госдуме по этому поводу даже направили запрос в Московскую прокуратуру.