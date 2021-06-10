За такие вещи надо сажать пожизненно, – заложница "Норд-Оста" о задержании Хованского

Бывшая заложница "Норд-Оста" Виктория возмущена тем, что блогеру Юрию Хованскому могут дать лишь до 7 лет колонии. Женщина утверждает, что такие люди достойны пожизненного срока.

Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию "КП". По мнению Виктории, Хованский – "не человек". Она сравнила песню блогера о трагедии, в тексте которой нашли призыви к террористической деятельности, с "расстрелом в школе".

"То, что он сделал – это сродни расстрелу в школе. Тут только одна надежда, что он попадет в колонию и там будут нормальные люди. И будет какое-то возмездие. Чтобы он ощутил это. Потому что в стране вообще перекос идет с этими играми. Люди не понимают, каково это все в реальности", – заявила Виктория.

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Женщина рассказала, что во время теракта погиб ее племянник. И если слова Хованского услышит его мать, это обернется нервным срывом.

Она также добавила, что наказание для блогера, должно стать уроком для всех. И отметила, что если Хованский не будет заключен в тюрьму – его следует отправить в психиатрическую клинику.

"Человек перешел грань, если не в тюрьму, то его надо в психиатрическую клинику. Если не выправится, пусть лечится до бесконечности", – подытожила женщина.

Напомним, 8 июня российского блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Это связано с его роликом с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, который произошел в период с 23 по 26 октября 2002 года.

Как стало известно, блогера увезли в отдел полиции, а также возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Что известно о знаменитости:

Юрий Хованский – российский видеоблогер, рэпер, телепродюсер, режиссер, помощник депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва – Василия Власова.

Блогер часто критиковал в своих песнях и высказываниях российскую власть и президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Юрий Хованский, который был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, раскаялся и признал свою вину. Ролик был опубликован на официальной странице Следственного комитета Российской Федерации в Youtube.