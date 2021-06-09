Российский блогер Хованский раскаялся после своей песни про "Норд-Ост". Видео

Российский блогер Юрий Хованский, который был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, раскаялся и признал свою вину. Причиной скандала стала исполненная им песня про "Норд-Ост" – захват заложников, который произошел в период с 23 по 26 октября 2002 года.

Ролик с раскаянием блогера был опубликован на официальной странице Следственного комитета Российской Федерации в Youtube. Также на видео показали момент задержания 31-летнего мужчины (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма… В этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину", – сказал Хованский.

8 июня блогера увезли в отдел полиции, а также было возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Видео дня

"По данным следствия, подозреваемый осуществил выход в сеть "Интернет" и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", – именно так звучит официальная позиция следователей.

Коротко о знаменитости:

Юрий Хованский – российский видеоблогер, рэпер, телепродюсер, режиссер, помощник депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва – Василия Власова.

Блогер часто критиковал в своих песнях и высказываниях российскую власть и президента Владимира Путина.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в квартиру Хованского пришли с проверкой и проводили обыски до двух ночи. Во время обысков в квартире Хованского нашли девайс для курения неизвестных веществ и пистолет, который, вероятней всего, зарегистрированный.