За критику войны. Российский паспорт создателя 'Орла и Решки' Нателлы Крапивиной признали недействительным

Продюсер и основательница известного шоу "Орел и Решка" Нателла Крапивина лишились российского гражданства после того, как она раскритиковала военные действия РФ на территории Украины. В МВД России объяснили, что она якобы не предоставила полный пакет документов много лет назад.

Такое же решение было принято и в отношении сестры продюсера Алины Алиевой, сообщили на сайте MVD Media. Интересно, что проверку процесса выдачи поспорта в России начали после того, как Крапивина четко дала понять, что осуждает политику страны-оккупанта в своем Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов", – говорится в сообщении.

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Также в заявлении сказано, что у МВД есть основания полагать, что законный представитель сестер при подаче заявления о приеме в гражданство РФ сообщила о себе ложные сведения.

Отметим, что 39-летняя Нателла Крапивина уже многие годы живет в России, однако после начала российско-украинской войны не стала дезинформировать людей и поддерживать пропаганду.

Продюсер начала активно публиковать видео последствий обстрелов, разрушенных домов и людей в бомбоубежищах.

"Друзья, мои дорогие подписчики. Я далеко не идеальный человек. но я патологически честна и не раз за свою честность платила высокую цену", – написала звезда в своем Telegram.

Как известно, Нателла Крапивина долгое время работала продюсером украинской певицы Светланы Лободы. Больше о ней можно прочесть в материале.