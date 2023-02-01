''За грехи будешь жить в Самаре'': Шевченко из ''Лиги смеха'' развеселил сеть роликом о создании украинцев

Популярный юморист, участник "Лиги смеха" и звезда TikTok Влад Шевченко в сложный период активно шутит на темы, которые очень актуальны для каждого. На этот раз шоумен поднял настроение аудитории забавным видео, пофантазировав над тем, как бог создавал первого украинца. Подписчики назвали его "гением мысли" и "поставщиком юмора".

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Новым роликом блогер поделился в Instagram. По задумке он интересуется у творца земли, как у него появилась возможность общаться с вездесущим, сравнивает день и ночь с графиком отключения света, и рискует родиться в следующей жизни в Самаре, если не будет выполнять 10 заповедей христианства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что я такое? Что это за звуки выходят у меня отсюда?", – задается вопросом Шевченко. "Ты первый украинец, если кто-то скажет укрАинец (ставит неправильное ударение) – дай в бороду. А это твой язык, я отжал его у соловья, теперь он твой", – поддерживает беседу бог в вымышленной истории юмориста.

Далее "первый украинец" узнает – если у него нет сил, запасы энергии можно пополнить с помощью еды. Шевченко утверждает, что это "внутренний генератор". "Еще есть список с десяти вещей, которые я не хочу чтобы делали люди", – говорит создатель. "А если я сделаю?", – интересуется украинец. "Будешь в следующей жизни жить в Самаре, так что не зли меня", – отвечает всемогущий.

Фолловеры оценили креативность Влада Шевченко, оставив множество отзывов под публикацией. "Про Самару – это шедевр", "Это видео можно смотреть вечно, а кому не нравится, дай в бороду", "Отжал у соловья. И язык надо было у Соловьева вырвать", "Браво. Спасибо, что делаете то, что дарит улыбку", "Это гениально", "Какой талант", – пишут люди.

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