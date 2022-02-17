Юрист оценила последствия для Alina Pash и ее помощника за подделку справки по поводу Крыма

За подделку справки о "пересечении" певицей Алиной Паш (Alina Pash) крымской границы через КПВВ "Чаплинка" члена команды артистки, по письменной доверенности которой он действовал, должна ожидать уголовная ответственность. Ведь подделка документов в Украине является нарушением закона.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказала юрист Ольга Коваль. По ее словам, дисквалификация победительницы национального отбора также была обязательной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Все эти обстоятельства должны устанавливаться следствием, потому что подделка официального документа – это уже уголовная ответственность. Это ч.1 и ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины – "Подделка и использование поддельного документа", – говорится в сообщении.

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Относительно дисквалификации Алины Паш с конкурса, о которой ранее объявило "Суспільне", эксперт также ответила однозначно.

"Алину Паш действительно должны были дисквалифицировать и второго артиста после нее в списке назначить победителем", – подчеркнула она.

Юрист также добавила, что саму певицу скорее всего наказание не коснется, ведь она не использовала фейковый документ. По ее словам, расследование должно затронуть именно члена команды, нарушившего закон.

"Это в ее интересах подделали и использовали справку. Нужно смотреть по Регламенту "Евровидения", кто именно предоставляет эти справки и кто уполномочен на предоставление различных документов и выявлять нарушителей", – говорится в комментарии.

Отметим, что в Уголовном кодексе Украины подделка официальных документов карается ограничением свободы сроком до двух лет.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, Alina Pash пояснила, что член ее команды просто не дождался ответа от Государственной пограничной службы, поэтому решил подделать справку, чтобы как можно быстрее предоставить ее "Суспільному".