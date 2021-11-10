Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

Комедийный актер-пародист студии "Квартал 95" Юрий Великий заявил, что не будет обидно шутить о президенте Украины Владимире Зеленском "ни при каких обстоятельствах", поскольку на последнего и так выливается много "грязи". Юморист также отметил, что его становление произошло при Зеленском и жестко критиковать его – все равно что критиковать родителей.

Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман также заявил, что у "Квартала" изначально была самоцензура, как и у любого автора. Потому что некоторые темы в юмористической подаче неуместны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", – пояснил Великий.

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Он подчеркнул: шутки о Зеленском звучат в "Квартале", однако на общие читки он сам не приносит материал, который считает обидным. Кроме того, актер указал на ситуацию, в которой оказался президент.

"Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – сказал Великий.

Юморист объяснил, что сценарии номеров о главе украинского государства прорабатываются в "Квартале" вместе, чтобы воплощение актуальной темы было корректным.

"Чтобы все понимали: даже когда мы пишем номера про Зеленского, которого мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же все-таки можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его "мочить", – отметил пародист.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью с комиком:

Коротко о звезде:

Юрий Великий – 41-летний украинский комик, актер студии "Квартал 95" с 2009 года, пародист президента Зеленского и других известных личностей, актер озвучки.

С 2005 по 2019 год был участником юмористического дуэта "Братья Шумахеры" вместе с Сергеем Цвиловским.

Был участником и автором телепроектов "Бойцовский клуб", "Киев Вечерний", "Вечерний квартал", "Шоу Братьев Шумахеров" и др.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал ведущей Екатерине Осадчей, что сейчас у него нет времени смотреть шоу "Вечерний квартал", хотя в начале президентства он немного помогал экс-коллегам со сценариями.