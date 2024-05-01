Юрий Ткач прокомментировал слухи о разводе своей кумы Екатерины Кухар с Александром Стояновым, продвигающим 'русский мир' в Европе

Украинский юморист, участник "Квартала 95" Юрий Ткач высказался по поводу слухов о разводе своей кумы – балерины и народной артистки Украины Екатерины Кухар. Ее муж Александр Стоянов продвигает в Европе русскую культуру.

Как сообщалось ранее, компания Grand Kyiv Ballet, руководимая артистом балета, выступает с "Лебединым озером" на сценах европейских городов. Юрий Ткач лаконично ответил на вопрос об отношениях Кухар и Стоянова в программе "Утро в большом городе".

"Это все слухи. Не знаю", – сказал юморист, добавив, что сейчас редко общается с кумой. "К сожалению, мы так близко не общаемся. Но звоним по телефону друг другу, все нормально", – добавил он.

О проблемах в браке Кухар и Стоянова фанаты заговорили еще в 2023 году. В апреле 2024-го балерина заявила, что они с мужем "идут разными путями" и она никак не может повлиять на его деятельность. Однако официально супруги не подтвердили и не опровергли слухи о разводе.

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