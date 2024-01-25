Показывает 'Лебединое озеро', пока Россия убивает украинцев: мужа Екатерины Кухар поймали на продвижении идей 'русского мира' в Европе

Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы и муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, прославляет в Европе русскую культуру. Артист с компанией коллег ездят с балетом "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского по городам Германии.

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На странице творческого коллектива в Instagram OBOZ.UA нашел информацию о спектакле "Лебединое озеро" Чайковского, который анонсирует в немецком Штутгарте компания Grand Kyiv Ballet (ее возглавляет Александр Стоянов). Также сообщается, что коллектив планирует выступить еще в нескольких городах Германии. А в феврале повезут "Лебединое озеро" в Прагу.

В Instagram Grand Kyiv Ballet фотография с фрагментом балетного представления подписана так: "Сегодня мы в гостях во Франкфурте с "Лебединым озером". Артисты Петра Конти, Мие Нагасава и Виктор Томашек уже познакомились с этапами".

На эту ситуацию обратила внимание прима-балерина Национальной оперы Кристина Шишпор. Артистка записала эмоциональное видео на своей странице в Instagram в формате историй, но конкретных имен не указала. Из контекста понятно, что речь идет именно о Стоянове и его компании.

"Вы не боитесь того, что прячетесь сейчас за границей, а должны находиться в Украине? – обратилась к коллегам Кристина. – А еще пропагандируете русскую культуру. Пожалуйста, если у вас есть мозги, остановитесь, потому что ходите по краю. Остановитесь, потому что это будет большой скандал – полномасштабный скандал. Артисты не будут молчать. А еще выдаете себя за артистов Национальной оперы. Вам не стыдно?".

По словам Кристины Шишпор, танцовщики Нацоперы отказались от всех спектаклей российских авторов: "Да, это очень известные произведения, годами строились спектакли, и мы тоже их исполняли. Но сейчас мы не можем зарабатывать на этом деньги. Вы не охр*нели там? Исполняйте "Лесную песню", "Лилею" – наши украинские произведения. Не хочу называть эти фамилии и имена, но еще немного – и я назову, потому что вы шарлатаны".

Следует отметить, что это не первый скандал Александра Стоянова с балетами Чайковского. Подобная история имела широкую огласку осенью 2022 года. Тогда артист со своей балетной компанией Grand Kyiv Ballet планировал огромные гастроли "Лебединого озера" и "Щелкунчика" по Германии и некоторым другим европейским странам. Рекламу спектакля можно было встретить в Facebook: на афише развевался украинский флаг, надпись Kiew Grand Ballett и Александр Стоянов как художественный руководитель коллектива.

Украинцы тогда возмущались в комментариях: "Люди, которые что-то подобное везут на международную арену от Украины, – тупые", "Научите их танцевать что-то другое! Потому что это какая-то уже профнепригодность!", "Во время российской агрессии исполнение российских музыкальных произведений украинскими артистами аморально!". Также пользователи Facebook писали, что это не первые города, куда приезжали славить русскую культуру Стоянов и компания, назывались другие театральные площадки – в Дании, Испании и Чехии.

Затем Нацопера на официальном сайте выдала заявление, где просила не ассоциировать театр с "балетными труппами непонятного происхождения". Мол, эти коллективы не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины.

Среди перечисленных в сообщении названий упоминается и коллектив Стоянова: "Некоторые из трупп сознательно маскируются под бренд Национальной оперы Украины, используя созвучные названия типа Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv Ukraine Classic Ballet". "Считаем необходимым категорически заявить: эти сомнительные коллективы не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины, – говорится в сообщении. – Наша позиция – снятие из текущего репертуара произведений российских композиторов – принципиальна, и мы ее неукоснительно придерживаемся".

Между тем на странице Александра Стоянова появилось видео, где он объясняет присутствие балетов Чайковского в репертуаре своего коллектива тем, что это постановки украинских балетмейстеров. А в подтверждение слов цитирует интервью двухлетней давности своей коллеги, балерины Натальи Мацак: "Существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой. Неправильно называть "русскими" балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по 2-3 собственных редакции. В нашем театре у нас две версии "Лебединого озера" Ковтуна и Шикеры, это украинские балетмейстеры, которые отдали годы своей жизни, чтобы прославить именно нашу культуру. Декорации и костюмы были созданы нашими художниками".

"Такая же ситуация с "Щелкунчиком" (еще в феврале 2022 года Кухар активно гастролировала с этим балетом по городам Украины. – Ред.) и другими известными классическими постановками. Как можно взять и отменить такой труд? Я уже молчу о том, что в основу сюжета "Лебединого озера" положена старинная немецкая легенда, и это произведение Чайковский писал именно в Украине. Надо понимать, что Россия от этого только выиграет, присваивая себе не только классическое наследие, но и все, что хотя бы косвенно с ним связано, все авторские постановки", – прикрывается словами Мацак Стоянов.

Также артист добавил, что у него "большая и тяжелая дискуссия" относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро" с "матерью моих детей Екатериной Кухар". Тем самым Стоянов в очередной раз подогрел слухи о том, что они с Кухар уже не вместе как супруги.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, Александр Стоянов сейчас не является артистом Национальной оперы Украины – в театре не работает. У него закончился непродленный контракт. Полномасштабное вторжение застало Стоянова на гастролях за границей. Возвращался ли с тех пор артист в Украину – неизвестно.

Екатерина Кухар служит в Нацопере Украины на контрактной основе. Основное место работы балерины – Киевский государственный профессиональный хореографический колледж, который она возглавляет. Екатерина Кухар тоже много времени проводит за границей.

В частности, американское информационное агентство написало о Стоянове и Кухар полтора месяца назад следующее: "В штат Вашингтон после российского вторжения в 2022 году прибыло более 16 тысяч украинских беженцев – среди них были художественный руководитель Grand Kyiv Ballet Александр Стоянов и прима-балерина Екатерина Кухар. Семья переехала в Бельвью в мае 2022 года, где нашла сообщество других украинцев. Сейчас они готовятся к местному дебюту с постановкой "Белоснежка и семь гномов" в театре Парамаунт".

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