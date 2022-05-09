Юрий Луценко во второй раз стал дедушкой: назло всем врагам!

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил публике радостную новость. Он заявил о пополнении в своей семье. Политик во второй раз стал дедушкой.

На свой странице в Facebook Луценко написал, что отныне 9 мая у них будет своя победа. По словам экс-генпрокурора, в семье родилась еще одна девочка.

"На зло всем врагам и к радости друзьям: У нас 9 мая отныне своя победа – Луценко стало еще на одну девочку больше! Казачьему роду нет перевода…" – написал бывший генпрокурор.

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В то же время, Луценко не уточнил, кто именно из сыновей сделал ему такой подарок.

Как известно, политик вместе с супругой Ириной имеет двух сыновей – Александра 1989 года рождения, который будучи в АТО, принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, и Виталия, который родился в 1999 году. Также у Луценко есть старшая внучка Александра, родившаяся в семье старшего сына в 2018 году.

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