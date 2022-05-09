Звезда 'Женского квартала' Вера Кекелия беременна: жизнь продолжается. Фото

Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Вера Кекелия сообщила своим поклонникам радостную новость. Вместе с супругом – финалистом вокального шоу "Голос країни-7" Романом Дудой артистка ждет второго ребенка.

Об этом Кекелия рассказала на своей странице в Instagram. Звезда дополнила пост подборкой трогательных фото, на которых предстала с мужем и сыном Иваном, который родился у пары в 2020 году.

Семья позировала в поле. Кекелия надела длинное красное платье, а на плечи накинула пиджак супруга.

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"В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается, и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире!" – написала Кекелия.

Также звезда добавила, что восхищается силой каждой матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кекелия показала кадры со своей первой беременности. Артистка приняла участие в откровенной фотосессии.