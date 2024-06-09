Юная украинка попрощалась с длинными волосами на концерте Артема Пивоварова, чтобы помочь военным

Юная украинка, по имени Паола, во время концерта певца Артема Пивоварова в Загребе, столице Хорватии, решила совершить смелый поступок и отрезала свои длинные волосы, достигающие середины ягодиц. Таким образом девушка намерена помочь военным, ныне защищающим Родину на фронте.

Паола родом из населенного пункта, которое оккупировали россияне с начала полномасштабного вторжения РФ, но ей чудом удалось уехать, поэтому сейчас девушка не пожалела собственных волос, чтобы хоть немного приблизить победу. Она специально для этого обратилась к команде Артема Пивоварова, а тот поддержал ее инициативу обеими руками. Видео с этой части концерта опубликовали в Instagram.

Как говорится в описании к ролику, похожего на концертах артиста еще никто не совершал: "Это героический поступок! Такого еще никто не совершал! Наше сознательное поколение! Горжусь!"

Артем Пивоваров говорит, что верит, что современная молодежь такая же сознательная, а за людьми, готовыми отдать ценное ради свободы, – будущее.

"Твоя идея заключалась в том, что у тебя есть невероятно длинные волосы и ты хочешь с ними сегодня попрощаться, правильно? Знаю, как ты волнуешься, знаю, как ты не хочешь это делать, но твое желание быть полезной и помочь нашим казакам и казачкам, которые защищают нашу страну. Это пример сознания нашего молодого поколения. Потому что я искренне верю, что за такими людьми, как вы, будущее Украины", – сказал артист перед тем, как Паола сядет в кресло и останется с каре.

На лице у девушки хорошо заметно грусть и страх пока ей прядь за прядкой режут длинные косы. Иногда она кивала головой, словно пытаясь показать, что сделала правильный выбор. В шоковом состоянии находилась и женщина, которая согласилась резать волосы. Именно в это время параллельно певец исполнял одну из своих песен.

"Этот поступок очень силен. И от себя, и от моей команды я просто хочу сказать тебе очень спасибо за то, что ты привлекаешь внимание к проблеме в нашей стране, к войне в нашей стране", – поблагодарил Паолу певец.

В описании к другому посту сообщили, что девушке вместе с родителями удалось уехать из оккупации. Сейчас они проживают в Хорватии, поэтому именно во время этого концерта ей было удобнее всего встретиться с певцом.

"Она обратилась к команде Артема Пивоварова, чтобы помочь каким-то образом нашим военным. И вот сегодня, на концерте Артема, она решилась обрезать свои длинные невероятные волосы, чтобы таким образом быть полезной для наших защитников, защищающих нашу страну! Склоняю голову перед такими смелыми и отважными людьми!" – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров вспомнил о своем старом хобби и показал, как он выглядел в начале песенной карьеры. Уже тогда его хитами вслушивался Сергей Притула.

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