Юлия Верба выставила на продажу квартиру в Ивано-Франковске за $133 тысяч. Фото

Популярная украинская блогерша Юлия Верба решила продать свою трехкомнатную квартиру "с дизайнерским ремонтом" в Ивано-Франковске. Ее площадь достигает почти 100 квадратных метров. Насколько известно, эта недвижимость является одной из трех, которые когда-то приобрела 21-летняя инфлюенсер.

О том, что квартиру выставили на продажу на маркетплейс, рассказал блогер Богдан Беспалов. Расположена она в самом центре, а стоимость за 95 квадратных метров составляет $133 тысяч, то есть 5,38 миллиона гривен.

Блогер продает свою квартиру с полноценным ремонтом и бытовой техникой. Верба позиционирует эту недвижимость как дизайнерскую.

Самой дорогой квартирой для нее является последняя, купленная за 220 тысяч долларов (9 миллионов гривен). Такую цену пришлось заплатить из-за желания жить в элитном районе города. Неизвестно, какое жилье по порядку приобретения сейчас выложила в продажу Верба, но известно, что самое первое стоило $70 тысяч (свыше 2,5 миллиона гривен), а второе – $80 тысяч (свыше 3 миллионов гривен).

Основной доход инфлюенсер получает из рекламы, которая в день может достигать до 8 штук. "Я никогда не считаю, можем посчитать очень грубо. Если одна-две рекламы в день, хотя бывает и пять реклам, и восемь, по 25-30 тысяч гривен, значит, в месяц я зарабатываю $45 тысяч (около 2 миллионов гривен)", – рассказывала раньше она.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня Юлия Верба объявила о беременности и шокировала подписчиков, но до объявления новости исчезала на две недели.

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