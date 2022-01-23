Юлия Санина пожаловалась на проблемы в семье: как-то криво год начался

Популярная украинская певица, фронтмен музыкальной группы The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась фанатам на "кривое" начало 2022 года. По словам артистки, с января в ее семье начались проблемы со здоровьем, а совместное путешествие с мужем и сыном оказалось под срывом.

Неприятными событиями, произошедшими в новом году, вокалистка поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram. В комментариях ее поддержали коллеги по сцене.

Санина рассказала, что из-за плохого настроения ее не отпускает желание как-то изменить свою внешность. В соцсетях она опубликовала селфи, на котором показала себя с челкой. Однако стричь волосы певица пока не решается. Говорит, что импульсивных решений принимать не будет.

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"Так тошно, что охота подстричь челку. Повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз", – написала знаменитость.

Чреда малоприятных событий началась с болезни Юлии и ее супруга Валерия Бебко. Вскоре серьезные проблемы со здоровьем заметили и у домашнего питомца – собаки породы мальтипу. Теперь с температурой слег 6-летний Даня.

"Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… Сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой, и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался", – поделилась звезда.

В комментариях артистку поддержали не только фанаты, но и коллеги. В частности, певица Джамала и телеведущая Валентина Хамайко написали, что тоже недовольны началом года, однако посоветовали не опускать руки и мыслить позитивно.

Коротко о звезде:

Юлия Санина – 31-летняя украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss. Родилась 11 октября 1990 года в Киеве. Осенью 2020 года приняла участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Жуком и заняла второе место. Замужем за Валерием Бебко, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Свои отношения пара скрывала на протяжении 5 лет (с 2009 года).

Как писал OBOZREVATEL ранее, Санина показала чувственную семейную фотосессию, продемонстрировав редкие снимки подросшего 6-летнего сына Даниила.