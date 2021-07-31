Юлия Санина показала подросшего сына в семейной фотосессии

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала чувственную семейную фотосессию. Знаменитость продемонстрировала редкие кадры подросшего 6-летнего сына Даниила.

Соответствующие кадры появились на Instagram странице Саниной (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На фото артистка позировала вместе с мужем Валерием, сыном и маленьким щенком. Трогательная семейная фотосъемка прошла на природе, в поле.

По снимкам видно, что звездная семья облачилась в стильный family look в пастельных тонах. Так, Санина предстала в воздушном платье, показав оголенные плечи, а супруг и сын позировали в оверсайс костюмах.

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"Наша нежность", – подписала кадры Юлия.

Не только поклонники, но и звездные коллеги Юлии Саниной пришли в восторг от нежной семейной фотосессии. Так, свое восхищение в комментариях выразили телеведущие Маша Ефросинина, Валентина Хамайко, Светлана Тарабарова и другие артисты.

"Это нереально красиво!", "Как же это чувственно ... до мурашек по телу", "Безумно красиво и мило", – отметили в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Юлия Санина – украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Осенью 2020 года приняла участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Жуком, они заняли второе место. В 2020 году приняла участие в шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" в образе Дракоши.

В 2009 году познакомилась с Валерией Бебко, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Спустя два года пара поженилась. 21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын Даниил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте. Так, артистке не понравился ни сервис, ни сама курортная страна.