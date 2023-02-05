Юлия Санина отвезла маму за границу из-за горя в семье

Популярная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отправилась вместе с мамой в небольшое путешествие в Барселону. По словам исполнительницы, она всегда мечтала показать родителям испанский город, но откладывала поездку на "потом". Однако переломным моментом для семьи артистки стала смерть бабушки в начале 2023- го года.

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После прощания с бабушкой певица приняла для себя твердое решение жить здесь и сейчас, поскольку "потом" может уже и не наступить. Снимками из Барселоны она поделилась на личной странице в Instagram.

И хотя Санина мечтала отправиться в путешествие с обоими родителями, из-за полномасштабной войны в родной Украине отец певицы вынужден оставаться дома.

"Вывезла мамочку в Барселону на несколько дней. Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В ту минуту я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего "на потом". Я всегда мечтала показать родителям Барселону, так что делаю это уже, но пока девичьим составом", – прокомментировала звезда.

Санина в очередной раз обратилась к поклонникам с призывом наслаждаться жизнью уже сейчас.

Комментаторы же под публикацией делились своим опытом на эту тему: "С началом полномасштабной войны я тоже поняла, что надо жить сейчас, а не откладывать все на потом. Хочешь куда-то поехать? Не жди!. Хочешь что-то купить – покупай. Путешествуй, звони, пробуй, обнимай, читай. Без "потом", потому что этого "потом" может и не быть", "Это такие классные ощущения показывать маме что-то новое и наблюдать за эмоциями! Она как ребенок радуется красивым местам! Теперь действительно нельзя откладывать что-то на потом", "Я 4 года назад потеряла бабушку очень быстро и тогда это тоже был тот момент, когда поняла, что ничего нельзя откладывать на потом... Она очень хотела на море, а мы так и не отвезли ее в последний раз, потому что надеялись, что выздоровеет. А сейчас война вновь это подтвердила".

Как писал OBOZREVATEL ранее, потерял бабушку также украинский певец и финалист шоу "Х-Фактор" Александр Кривошапко. Женщина погибла в Мариуполе во время массированных обстрелов города. По словам исполнителя, его родные и близкие, которые также скрывались в подвалах, не смогли ее навестить.

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