Юлия Санина на сцене Atlas Weekend показала язык своему мужу-гитаристу

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина зажгла на сцене масштабного фестиваля Atlas Weekend. А во время выступления с песней TONY, TALK даже показала язык своему мужу Валерию Бебко.

Фанаты остались в восторге от яркого и эмоционального исполнения The Hardkiss. Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Санина появилась перед поклонниками с оригинальной прической в виде нескольких маленьких гулек. Также она выбрала для выступления длинную юбку, оранжевый боди и укороченный пиджак, который позже сняла, так как на сцене было очень жарко.

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Стоит отметить, что выступление украинских музыкантов очень впечатлило гостей фестиваля. Все бурно аплодировали, кричали слова благодарности группе и просили исполнить на бис.

Коротко о знаменитостях:

The Hardkiss – украинская рок-группа, появившаяся в 2011 году. Авторство всех песен группы принадлежит ее участникам – Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss. Над образами участников работают стилисты Слава Чайка и Виталик Дацюк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина предстала в ярком образе в стиле 80-х.