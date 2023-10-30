Юбилей в Киеве, дружба с Билык и слухи о пьянстве. Куда пропала и как сейчас выглядит бывшая украинка Татьяна Овсиенко

Певица Татьяна Овсиенко, родившаяся и выросшая в Киеве, недавно отпраздновала 57-летие. С начала великой войны исполнительница ни словом не обмолвилась о российской агрессии, хотя имеет в Киеве родных – маму и сестру с семьей.

В прошлые годы исполнительница очень часто приезжала в Киев, даже отпраздновала здесь 50-летие. А сейчас носится по провинциальным российским городам, где развлекает россиян своими старыми хитами.

Певица Татьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Ее отец был водителем-дальнобойщиком, а мама работала лаборанткой. С детства занималась в детском ансамбле "Солнышко". В свое время, к слову, солисткой этого коллектива была и Ирина Билык.

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Овсиенко не планировала связывать жизнь с музыкой. После школы поступила в техникум гостиничного хозяйства, потому что мечтала работать на круизном пароходе. Однако родители не поддержали такие мечты, и девушка по окончании учебы пришла работать администратором в гостиницу "Братислава". Там и познакомилась с клавишником группы "Мираж", приехавшей в Киев на гастроли. Во время одного из визитов к нему в Москву Татьяне предложили быть костюмером коллектива.

Как не раз признавалась сама певица, солисткой "Миража" она стала случайно, подменив покинувшую группу Наталью Ветлицкую. Однако вскоре решила заниматься сольной карьерой. Пик популярности Овсиенко пришелся на 90-е годы. Тогда хитами одна за другой становились ее песни "Капитан", "Надо влюбиться", "Школьная пора", "Кольцо", "Женское счастье".

Впоследствии Овсиенко вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, который до этого был женат на певице Ирине Аллегровой. Пара усыновила трехлетнего мальчика Игоря. Через много лет супруги развелись. Бывший муж Овсиенко поселился в США, туда же уехал приемный сын. Татьяна осталась в России.

В 2000-х певица построила дом в Ялте в складчину с одним из друзей. Познакомилась с мужчиной, который стал ее новым избранником. Александр Меркулов купил в Ялте квартиру, и некоторое время пара жила там. Эта любовь принесла певице немало проблем. Со временем стало известно, что избранник Овсиенко – в прошлом (по крайней мере, так писали СМИ) был участником банды, проходил по делу о покушении на петербургского предпринимателя и получил четыре года лишения свободы.

Овсиенко это не испугало: пока ее возлюбленный находился в заключении, она всячески добивалась смягчения приговора. Когда вернулся, влюбленные стали жить вместе. Однако в шоу-бизнесе появились слухи, что в гражданском браке не все хорошо. Мол, Александр забирает большие суммы с гонораров за выступления Татьяны на личные нужды, а сама она заглядывает в рюмку. Прямых доказательств слухов журналистам найти не удалось. Соседи певицы отзывались о ней положительно. Мол, если и выпивает, то как все.

Три года назад исполнительница удалила все свои страницы в соцсетях на волне слухов, что у нее проблемы с мужем. Артистка долгое время не давала интервью и нигде не появлялась. Однажды поговорила с журналисткой одного из телешоу – беседа проходила в ялтинской квартире. Певица рассказала, что мечтает о своих детях: "У меня есть мечта: хочу ребенка. Сын Игорь уже взрослый, живет в Америке, уже сделал меня бабушкой – имеем маленького Алекса. Мы с бывшим мужем были крестными. Батюшка предупредил: "Вы с будущим кумом теперь не можете быть вместе", а я рассмеялась: "Мы и так давно в разводе".

В Киеве у певицы есть родные – мама (отец умер в 2018 году) и сестра с семьей. Как рассказывала Татьяна в интервью автору этого текста в 2016 году, она частый гость у своих родных. Свое 50-летие праздновала в Киеве: "22 октября была в Москве, потому что работала, а уже на следующее утро в Киеве – приехала отметить юбилей в семейном кругу. У сестры большой дом на Борщаговке, там мы знатно посидели. Пели, танцевали!"

"Собираясь в Киев, я всегда говорю: "Еду домой". Запах здесь совсем другой, все иначе. Здесь мои родственники, вся моя семья – родители, любимая сестра Виктория, ее сын – мой крестник. Как только выпадает свободное время, мчусь к ним, – рассказывала нам певица. – Очень люблю Гидропарк. Правда, не знаю, как он сейчас выглядит, не успеваю в последние приезды туда добраться. Люблю Крещатик. Часто бываю в Киеве-Печерской лавре. И по праздникам, и просто так. Мне там очень хорошо".

Также певица призналась, что часто в Киеве видится с подругой Ириной Билык. Сама Ирина рассказывала в интервью: "Мы с Таней были еще совсем маленькими, когда мамы привели нас в "Солнышко". Таня была любимой ученицей хормейстера, и его сын был влюблен в нее. А все девочки, и я тоже, любили Женю – так его звали. Женя хорошим звукорежиссером стал. С Таней видимся, перезваниваемся".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Овсиенко ни словом не обмолвилась о войне в Украине. Более того, с лета этого года она начала снова гастролировать по российским городам – с сольными выступлениями и сборными концертами с певцами, которые, как и она, были популярны в 90-х. Время от времени в публичном пространстве появляются любительские снимки певицы – она не отказывает поклонникам в общих фото. Судя по фотографиям, выражение "время не властно над ней" – это не о Татьяне.

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