'Язык имеет значение'. Ирма Витовская на своем примере рассказала о дискриминации украинских актеров в Украине после 2014 года

Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала о принципиальной позиции на счет русского языка. Звезда призналась, что после 2014 года принципиально отказалась от участия в русскоязычных проектах, даже если создателями были украинцы.

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Своей историей актриса поделилась в интервью для медиа "Межа". "Украинский язык для меня стал языком защиты, языком оружия и языком идентичности. Русский язык размывал эту идентичность", – подчеркнула она.

Витовская отметила, что за 8 лет на экраны вышло всего три телепродукта с ее участием. "Остальные все снималось дальше на русском. Все торговали с Россией, все продавали "лифчики и трусы", как на базаре, – объяснила гостя. – Язык имеет значение".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Гарик Корогодский поставил на место хейтеров и объяснил, с кем и почему общается на русском языке: "Лучше подтяните свой украинский".

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