'Лучше подтяните свой украинский'. Гарик Корогодский поставил на место хейтеров и объяснил, с кем и почему общается по-русски

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский признался, с кем до сих пор общается на русском. Предприниматель ответил хейтерам и дал им собственный совет насчет украинского языка.

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В новом интервью для ТСН шоумен признался, что с момента полномасштабного вторжения РФ у него уже было 200 занятий по родному языку. "Я не могу сказать, что я начал с нуля, – поделился Корогодский. – Я изучал украинский в школе, но это было 50 лет назад".

В быту, продолжил писатель, он общается на русском. За исключением младшей дочери, 19-летней Марии Корогодской, – с ней соловьиной. "С незнакомыми людьми, в публичном пространстве – исключительно на украинском. С незнакомыми людьми я начинаю с украинского. Если переходят на русский, я перехожу на русский", – рассказал гость.

Шоумен признается – он не враг русского языка. Корогодский считает, что "популяризировать украинский лучше благодаря хорошим примерам, а не плохим". Все театральные спектакли сейчас знаменитость ставит на родном языке, а также готовит стендап на украинском, хотя отмечает: "Шутить на украинском не так просто, но я двигаюсь в этом направлении".

От вражеского контента общественный деятель отказался, однако, если не находит фильмы в отечественном дубляже, то смотрит на русском языке. Предпочитает также английский с субтитрами.

"Чаще всего хейтят те, кто не очень хорошо знает украинский", – говорит бизнесмен и признается: если совершает ошибку – пытается исправиться и двигаться дальше. "Я часто слышу ошибки у тех, кто хейтит русский. Они бы лучше подтянули свой украинский, и это было бы всем на пользу", – добавил Корогодский.

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