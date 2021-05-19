Яркое выступление украинской Go_A на Евровидении 2021 заставило танцевать пресс-центр конкурса. Видео

В сети разместили ролик, на котором видно, как известная группа Go_A, которая представила Украину на Евровидении 2021, буквально заставила начать танцевать пресс-центр музыкального конкурса. Таким образом выступление артистов очень понравилось зрителям.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Известно, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

Так, на размещенном в сети ролике можно заметить, как во время выступления Go_A на Евровидении 2021 представители пресс-центра конкурса начали весело танцевать под композицию группы. Затем в конце они бурно поаплодировали коллективу за такое яркое и эмоциональное шоу.

Отметим, что солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

В конце первого полуфинала стало известно, Украина вышла в финал Евровидения 2021.

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, украинская группа Go_A настолько поразила зрителей своим выступлением, что они аплодировали стоя. А ролик яркого номера, опубликованный на Youtube, спустя 13 часов набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает уверенно держаться в трендах.