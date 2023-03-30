''Я выиграла суд'': Репяхова со слезами рассказала, почему не общается с отцом. Видео

Известный блогер и жена музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что отца в ее жизни нет уже давно. Мужчина проживает в Днепре и имеет другую семью. Во время разговора о родном человеке, девушка не смогла сдержать слез. Блондинка подчеркнула, хоть папа однажды подал на нее в суд, она любит его и мечтает о встрече.

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Репяхова оголила свою душу перед ведущим Славой Деминым в его авторском проекте. Молодая мама назвала своего родственника "тяжелым человеком" и рассказала, как он превратился из обеспеченного человека в банкрота (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Его нет рядом с нашей семьей. Так случилось. Я очень хотела бы с ним встретиться. Я не знаю, реально ли это. Он очень тяжелый человек. Он потерял все, был состоятельным и в один момент он потерял все, банкротом стал, очень изменился. Все плохие, все трое детей плохие. Рукоприкладство было раньше с братом и сестрой, он вовремя ушел от нас с мамой. Мы его все равно любим", – расплакавшись, поведала Катя.

Блогер также не скрыла, что однажды ей позвонила новая жена папы и попросила деньги, чтобы забрать его из тюрьмы. Почему мужчина попал в места лишения свободы, его дочь не знает до сих пор. По предположениям Кати, родственник имел большие долги или "избил кого-то". После этого он сам вышел на волю и подал на Репяхову в суд.

"Подал на меня в суд. Хотел забрать квартиру, которую он оставил. Потом он передумал… После этого мы не общались. Хотя я ему говорила: "Папа, давай я тогда куплю какой-нибудь домик там, где ты живешь, и не надо со мной судиться", но он сказал "нет". А когда я выиграла этот суд, то он спросил: "Что там насчет домика?", – рассказала супруга Павлика.

Красавица надеется, что отцу стыдно за эту ситуацию, но не держит на него зла. По ее словам, у нее есть много хороших моментов, связанных с папой, которые побуждают ее наладить с ним связь.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что после ринопластики Катя Репяхова задумалась об изменение внешности ее мужа Виктора Павлика. Девушка посоветовала любимому сделать подтяжку лица и пересадку волос. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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