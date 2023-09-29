'Я сильно испугался!' Евгений Нищук, который защищает Украину, рассказал о курьезе в военкомате

Народный артист Украины, ведущий актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и дважды министр культуры Украины Евгений Нищук с первых дней полномасштабного вторжения – стоит на защите страны. Какое-то время актер служил в добробате – в Киевской области, впоследствии – в Черниговской.

А уже находясь на юге страны, артист мобилизовался в ВСУ. Артист рассказал OBOZREVATEL, в какую курьезную историю там попал.

По словам Нищука, он мобилизовался в ряды ВСУ, потому что по закону на передовой без мобилизационных документов находиться нельзя. В военкомате его узнали: "Немного намучились со мной. Говорили: что нам делать с вашим опытом и регалиями? Дело в том, в университете Карпенко-Карого не было военной кафедры, я не имею офицерского звания. Поэтому мог рассчитывать только на звание рядового. "Солдат, так солдат, нормально", – сказал им".

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А впоследствии в военкомате актер попал в забавную ситуацию. "Когда мы все прошли, оформили необходимые документы, врачи неожиданно сказали, что нашли какие-то проблемы в моей крови и попросили зайти в их кабинет, – вспоминает Евгений. – Я уже успел изрядно испугаться, а оказалось, что меня задержали, чтобы вместе сфотографироваться" .

Полное интервью с актером, которое он дал OBOZREVATEL, читайте здесь.

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