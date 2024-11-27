'Я уже россиянин': сербский режиссер и фигурант 'Миротворца' Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство

Фигурант "Миротворца", сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, поддерживающий кровавую политику диктатора Владимира Путина, заявил о своем намерении получить российское гражданство. Кинематографист с 2014 года "восхищался" оккупацией Крымского полуострова, а в феврале 2022 года стал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии.

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В интервью пропагандистам Кустурица гордо назвал себя "россиянином", отметив, что народ Сербии и России имеют немало общего. Товарищ Путина, имеющий два гражданства – сербское и французское, стремится получить паспорт РФ.

"Российское (гражданство получать. – Ред.) буду, да", – подтвердил он. По словам режиссера, документ ему нужен, чтобы снимать новые фильмы.

Напомним, одной из последних работ Эмира Кустурицы стал пропагандистский фильм "Люди Христа – наше время", изображающий искаженную трактовку событий вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – "притеснения УПЦ МП в Украине". В якобы "документальном" кино сыграли пропагандист РПЦ Андрей Ткачев, актер Михаил Пореченков, а также киевский поп УПЦ МП Николай Могильный. Подробности – читайте здесь.

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