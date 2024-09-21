В Госкино резко высказались по поводу показа в Сербии пропагандистского фильма Кустурицы об УПЦ МП

Государственное агентство Украины по вопросам кино отреагировало на показ в Сербии пропагандистского фильма "Люди Христа – наше время" режиссера Эмира Кустурицы. Эта картина пропагандирует искаженную трактовку событий вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Госкино в пятницу, 20 сентября. Там подчеркнули, что обеспокоены по этому поводу.

"Мы считаем такие действия попыткой манипулировать общественным мнением и оправдывать пророссийские нарративы, которые наносят ущерб Украине и ее национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Учреждение также обратилось к международному сообществу с призывом противостоять и не поддерживать попытки дезинформации, что подрывает единство и искажает правду о событиях в Украине в условиях российской агрессии.

Накануне сообщалось, что в Белграде презентовали новую ленту сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время" – фильм о якобы "гонении УПЦ МП в Украине". В "документальном кино" снялись российские пропагандист РПЦ Андрей Ткачев, актер Михаил Пореченков, а также киевский поп УПЦ МП Николай Могильный.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ проводили обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве. По предварительной информации, местные монахи, в частности, причастны к распространению прокремлевской пропаганды.

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